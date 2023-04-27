彰銀受惠利差擴大、海內外存放款量能增加、財務投資獲利增加帶動，2022年合併淨收益341.38億元、年增達19.01％。稅前淨利130.5億元、年增達28.95％，稅後淨利109.71億元、年增達24.62％，每股盈餘1.04元，重返百億關卡、均創近3年高點。

彰銀先前法說時表示，去年獲利成長近3成、表現算相當亮眼，但股債投資因市場波動產生許多未實現評價損失。彰銀依據未來穩健發展考量整體資本規畫，希望能維持股利政策穩定，金額將考慮過去配發率及EPS影響，但不會動用資本公積，理論上應不會比去年差。

彰銀2023年首季自結合併淨收益97.81億元，季增8.68％、年增達31.65％，創12年高點。稅前淨利42.31億元，季增37.47％、年增達50.15％，稅後淨利34.52億元，季增達40.84％、年增達45.23％，創2011年第二季以來逾11年半高點，每股盈餘0.33元。

展望2023年，彰銀將秉持穩健發展立場，力拚獲利優於去年。預期放款目標年增約4％。企金方面持續拓展中小企業授信，以調整授信結構、提升利差，較看好受惠碳中和大趨勢的電動車、太陽能、汽車零組件，及解封後需求大增的航空及觀光產業。