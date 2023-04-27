泰山食品廠經營權之爭持續延燒，有媒體報導，泰山董事長詹景超出面指控市場派龍邦董事長劉偉龍，4月20日帶著自稱刑事局偵查隊長的警察闖入公司審議委員會，強行把獨董杜英達帶走，痛批警察淪為市場派的工具。刑事局27日嚴正駁斥，表示當日接獲報案指稱公司股東遭到威脅，要求警方陪同進入會埸，警方為瞭解現場狀況到場後全程錄影，經瞭解現場沒有黑道人士、也無遭脅迫不利情事後便離開，不可能介入私人企業股東糾紛。

刑事局表示，20日16時20分許接獲劉姓股東指稱，該公司杜姓股東遭黑道分子脅迫，因正在開會無法親赴警察局報案，遂請警方派員陪同前往會場，確認杜是否有遭恐嚇並協助報案。

警方說，因事出緊急，為確保杜男人身安全，立即通知轄區中山分局偵查隊、派出所制服員警到場，另因劉姓股東不確定會議現場是否有黑道人士，故請求警方陪同進入會場、確保安全。

警方進入會場後，杜男表示未遭恐嚇威脅，並以會議進行中為由，要求不相關人士離場，警方確認杜男無安全疑慮後即退出會場。之後，警方再三向杜男確認是否有遭脅迫、恐嚇等情事，杜確切表示沒有。

刑事局表示，警方為辨別民眾報案內容真偽，瞭解是否有黑道分子恐嚇滋事，確保在場人的人身安全無虞及保全現場狀況，查證過程有全程錄影，並保持行政中立，並無執行搜索或帶人等強制作為。