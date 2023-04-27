美國貿易代表辦公室26日發表有關智慧財產權保護和執法的《2023特別301報告》，其中繼續把中國列入優先觀察名單。一位高階貿易官員說，美國對中國在智慧財產權保護和執法方面仍然存在嚴重的關切，而且美國一直在密切關注中國在美中第一階段貿易協議中，有關智慧財產權方面承諾的執行情況。

美國之音報導，美國把阿根廷、智利、中國、印度、印尼、俄羅斯和委內瑞拉7個國家列入優先觀察名單。美國貿易代表辦公室的一位高階官員星期三在有關這個報告的背景吹風會上表示，美國對中國在智慧財產權保護和執法方面仍然存在嚴重的關切。

該位官員說，「2022年，中國繼續實施專利法、著作權法和刑法修正案，以及之前發布的措施，但旨在解決智慧財產權問題的改革步伐放緩了，雖然權利持有者對一些積極進展表示歡迎，但他們對這些措施的充足性及其有效實施，以及對強迫或施壓性技術轉讓、盜竊商業秘密、盜竊商標、假冒產品、網路盜版和地理標誌等長期存在的問題提出了關切。」

這位官員還指出，中國官員把智慧財產權與中國市場主導地位聯繫在一起的聲明，仍然引發強烈的關切。此外，美國繼續密切關注中國在履行《美中經貿協定》（又稱第一階段協議）承諾方面的進展。

這位官員說，美國貿易代表辦公室正繼續與利益相關者合作，評估這些承諾是否已導致中國改變其在國家、省和地方層面的行為。

美國《2022年國家貿易評估報告》稱，中國遠未履行美中第一階段貿易協議中的承諾。