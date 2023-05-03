美國國務卿布林肯會晤捷克外長Jan Lipavský，會後發表「美捷戰略對話聯合聲明」，提及維護台海和平穩定事。外交部表示，各國對維護台海和平穩定具高度共識，對於美、捷兩國表明立場表示歡迎與肯定。
外交部表示，美國國務卿布林肯2日會晤捷克外長，會後發布「美捷戰略對話聯合聲明」，重申兩國對維護台海和平與穩定的承諾，將深化對台灣等印太區域民主夥伴的支持與合作，並強調跨大西洋與印太地區的安全密不可分。
外交部指出，自2022年開始，中國多次藉故升高對台脅迫及軍事恫嚇，對區域安全構成嚴峻挑戰，也引發國際社會高度關切；近月來，包括5月1日的美菲元首峰會、4月26日的美韓元首峰會，以及4月20日美國總統拜登分別與歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）及法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的通話，各方均於會後重申維護台海和平穩定的重要性，均凸顯各國對維護台海和平穩定具有高度共識。
外交部強調，將持續與美國等所有理念相近夥伴攜手合作，捍衛民主價值，以維護台海及區域和平、穩定與繁榮。
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