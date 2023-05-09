出生於美國的香港男星吳彥祖，年輕時期憑藉帥氣外表與精湛演技成為香港一線男演員，近年來將事業重心轉往好萊塢發展的他，常常被指外型走樣，不過吳彥祖昨(7)日出席《美生中國人》（American Born Chinese）首映會，回春的外表令許多粉絲大讚：「髮際線回來了！」

日前，有網友表示在美國碰到吳彥祖，曬出兩人合照，只見吳彥祖穿著黑色外套與休閒褲，手上還提著購物袋，兩人背後是當地商場，吳彥祖面帶微笑看起來十分親切，不過可以發現吳彥祖的髮際線似乎有往後的趨勢，和年輕時比起顯得有些老態。

不過，吳彥祖近日於影集《美生中國人》首映會亮相，他看起來氣色紅潤，笑容滿面，雖然眼角有些許魚尾紋，但絲毫不減他的帥氣，他近年常常被指容貌崩壞，甚至髮線不斷「創新高」，但今天現身狀態相當好，加上他一身淺灰色休閒西裝，整個人顯得年輕不少。

事實上，《美生中國人》（American Born Chinese）由《尚氣與十環幫傳奇》導演Destin Daniel Cretton執導，全華裔演員班底演出，劇情講述就讀於美國一所高中的男主角Jin Wang認識了華人插班生Wei Chen，自此因為文化差異而被身邊的同學嘲笑，但也發現Wei Chen的特殊身分，展開奇妙的旅程。該片還有楊紫瓊飾演的觀音娘娘、許瑋倫（Stephanie Ann Hsu）飾演的仙子娘娘及吳漢章飾演的玉帝，超強陣容令人期待。