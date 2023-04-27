距杭州亞運會開幕倒計時150天之際，2022年第19屆亞運會組委會4月26日發佈消息：杭州亞（殘）運會期間將項目不停工、企業不停產，確保民生保障不受影響、經濟社會平穩運行、居民生產生活正常有序。

杭州亞運會、亞殘運會分別於今年9月23日至10月8日、10月22日至28日舉行，杭州亞運會將進行40個大項、61個分項、483個小項的比賽，亞殘運會目前已確定設置22個競賽大項，預設564個小項。

據杭州亞組委，目前杭州亞運會56個競賽場館、31個訓練場館已全部完成賽事功能驗收，所有競賽場館去年7月起惠民開放。亞運村和5個亞運分村也已具備入駐條件。根據安排，賽後亞運村將轉化為集商業商務、文化博覽、休閒運動娛樂、生態居住為一體的未來社區樣板。其中，運動員村、技術官員村作為商品住宅出售，媒體村作為人才公寓面向人才出租，國際區和公共區成為片區的綜合配套設施。