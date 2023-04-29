根據國防部公布的航跡圖，中國大陸TB-001「雙尾蠍」無人機，首度從西南空域進入後，以逆時鐘方向繞台一圈。對此，前海軍艦長呂禮詩29日就表示，「事實上來說，TB-001根本就是炸彈卡車，他就是要進行監偵『所謂的投彈測試』」，引發討論。

呂禮詩29日在網路節目《新聞大白話》中表示，「其實這件事情在2017年我就提出警告了，那時候是解放軍南北環島巡航的時候，那時候都說轟6來了、殲-16來了，我說後面就是無人機」，呂禮詩更指出，「為什麼是無人機呢？因為它可以更行的消耗我們中華民國，因為無人機的速度很慢，它是螺旋槳的」。

呂禮詩更提及，「可是我們派上去的都是戰鬥機，我們派上去的戰鬥機要怎麼跟無人機做監控，就只能在旁邊一直轉，因為速度太快了，只能一直轉，不但耗油、消耗料件還耗時，因為無人機飛行的時間越長，你就轉得越久」。呂禮詩最後更說，去年8月軍演，裴洛西來台灣的時候，解放軍還沒派無人機來過，這一次無人機已經出現了，「事實上來說，TB-001根本就是炸彈卡車，他就是要進行監偵『所謂的投彈測試』，這才是我們要顧慮到的」。