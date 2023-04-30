馬斯克今天宣布一項推特（Twitter）最新計畫，允許媒體出版商根據每篇文章的點閱次數向用戶收費。

法新社報導，馬斯克（Elon Musk）在推特發文宣布，「這項計畫將讓那些未支付月費的用戶在偶爾想要閱讀文章時，支付更高的單篇文章價格，這對媒體機構和大眾來說應是個重大的雙贏措施。」

馬斯克說，上述計畫預計下月實施，但他並未說明閱讀單篇文章的價格，或是推特的相關抽成方案。

公布上述消息之際，馬斯克正絞盡腦汁，設法讓推特可以盈利，儘管他的目標可說爭議不斷。

多年來，儘管讀者已習慣在網路上免費閱讀新聞，媒體一直致力設計各種訂閱方案，以支應營運成本。

針對推特即將實施的新計畫，部分用戶表示支持，也有人提出反對意見。

反對者認為，這種方法可能導致「點閱誘餌」大量出現，且這種制度可能較有利於大型出版商，而非小型媒體，目前也還不清楚文章作者是否能夠分得任何點閱產生的利潤。（譯者：施施）1120430