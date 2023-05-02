臉書Messenger晚間大當機，回報問題數直線上升。（圖／翻攝Downdetector網站）

Meta公司臉書（Facebook）訊息程式Messenger，今（2）日晚間8時許突然大當機，用戶無法傳出訊息、接收訊息。根據斷線追蹤網站Downdetector顯示，從2日晚間6時30分許開始出現大量用戶回報問題，一路持續上升至晚間9時許。