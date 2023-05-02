臉書Messenger大當機 無法收發訊息 20:512023/05/02 中時新聞網 吳長諭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 臉書Messenger用戶無法正常傳訊。（示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臉書Messenger晚間大當機，回報問題數直線上升。（圖／翻攝Downdetector網站） Meta公司臉書（Facebook）訊息程式Messenger，今（2）日晚間8時許突然大當機，用戶無法傳出訊息、接收訊息。根據斷線追蹤網站Downdetector顯示，從2日晚間6時30分許開始出現大量用戶回報問題，一路持續上升至晚間9時許。 Comcast上季廣告營收銳減 線上串流用戶成長 妹子ATM領普發6000元 一舉動超糗還沒領到：好險有吐出來 熟女馬路貼徵婚海報 列「四有、六無」條件 網笑：見鬼了 #訊息 #臉書 #Messenger #當機 #用戶 也許您會感興趣 推薦閱讀 突宣布臉書停更 鄭麗文：一定會持續監督 11:012023/05/01 政治 馬斯克再出招 推特將推出文章點閱收費新制 06:472023/04/30 國際 手機狂跳「驚嘆號」詭異通知 內行急喊：點了下場慘爆 14:352023/04/30 生活 王齊麟受傷後深夜發文：認真看待身體發出的警訊 07:302023/04/30 體育 T-Mobile上季用戶成長減速 10:122023/04/28 財經 大台南觀光城恐有公安疑慮 學者調查：網友支持市府加速拆除 13:232023/05/02 寶島 丁允恭涉性騷擾遭撤職停止任用3年 聲請釋憲結果出爐 09:492023/05/02 社會 3種人改用簡訊通知！財政部報稅「這公告」網友霧煞煞炸鍋了 12:362023/04/27 政治 學霸女高生突私訊母「想看心理醫生」 揭開狼父性侵2年惡行 08:302023/05/02 社會 科技巨擘股價反彈 再次引領大盤走高 09:052023/05/01 財經 《國際產業》不只AI Meta營收止跌還要感謝「這國」 16:092023/04/27 財經 台灣大聯手富邦媒 首推限時「mo幣多會員日」活動 17:462023/05/02 財經 最不一樣的副市長！李四川臉書貼驚人照片 提到「他」網動容 16:012023/05/01 政治 近一年來頭一遭 Meta首季收益可望翻紅 11:292023/04/27 國際 下載量破3500萬！38款手遊藏毒 手機出現「4狀況」快檢查 22:102023/04/29 科技 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。