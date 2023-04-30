鋒面及東北季風影響，北台灣轉涼，氣象局預報顯示，今台北高溫19度，與昨天31度相比，驟降12度，北部、東半部有短暫雨，氣象專家吳德榮表示，周一、周二氣溫上升，周三至周六北台灣飆33度、中南部36度以上，接著下周日梅雨季第一道鋒面抵達，慎防劇烈天氣及致災降雨。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今（30日）鋒面影響，北部、東半部有局部短暫陣雨，中南部山區亦有零星降雨的機率；北台灣涼，其他地區氣溫稍降。今日北部氣溫16至22度，中部20至31度，南部21至34度，東部18至30度。氣象局預報也顯示，今台北高溫19度，與昨天31度相比，降溫12度，北部及宜花整天溫度在18到22度之間，其他地方影響較小，高溫仍有27至31度。

吳德榮表示，周一、二（5月1、2日）各地為多雲時晴，氣溫逐日升，山區午後及東半部仍有局部短暫降雨的機率；周三至周六（3至6日）各地晴朗穩定，白天熱如盛夏，北台灣高溫升至33度、中部35度、南部更達36度以上，注意防曬、防中暑。

吳德榮表示，最新歐、美模式模擬皆顯示，下周日（7日）梅雨季第一道移動性鋒面抵達，若遇不穩定大氣，常激發中、小尺度對流系統，帶來劇烈天氣及大量降雨的威脅，很容易致災，但為期末的模擬，鋒面結構模式還在調整，需要持續觀察。