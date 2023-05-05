近日天氣轉熱，全台用電量攀升，昨（4）日已創下今年最高用電紀錄，今日可能再創高峰。台北松山機場今日上午因為變電站瞬間電流較大，觸發保護裝置，一度跳電8分鐘，航班並沒有遭受影響。

松山機場今日上午11時33分因變電站瞬間電流較大，系統保護裝置啟動，暫停供電，國內線第二航廈失去照明電力，不過隨即就啟動緊急電源，11點41分供電恢復正常。民航局表示，旅客報到和基本照明都沒有受到影響，航班也完全沒有影響。