洛杉磯湖人隊最有名的球迷傑克尼克遜（Jack Nicholson）回來了，他在2013年開始淡出影壇，一向是湖人死忠球迷的他因為疫情而沒有像以前那樣頻繁出現在湖人觀眾席了。外界還謠傳他罹患心理與精神相關的疾病，不過在湖人對戰灰熊的G6關門戰，這個令人熟悉的身影再度出現，又坐回他平日的寶座「尼克遜座位」。

金獎影帝傑克尼克遜今年86歲，先前新冠疫情大流行的時候，他躲到2021年10月才出現在湖人球場，但那之後又缺席了很久，直到對灰熊這一戰才現身。外界推測傑克遜試圖減少與人潮接觸，往後只會出現在大比賽裡。

美國主播笑說：「當你看見傑克遜出現，你就知道這是一場湖人的重要比賽了。」鏡頭上還能看見尼克傑克遜與詹姆斯（LeBron James）擁抱交談，他也有和莫蘭特（Ja Morant）的父親寒暄。尼克傑克遜看起來精神頗佳，每次大螢幕出現他的鏡頭都會伴隨著球迷的歡呼聲。

湖人在關門戰痛宰灰熊40分，剛成為自由球員的厄文（Kyrie Irving）也在場邊觀戰，詹姆斯還過去給他一個擁抱，兩人已經變回好朋友了。詹姆斯在終場剩餘14秒時就提前從板凳席離去，沒有在賽後向灰熊球員致意。灰熊後衛布魯克斯（Dillon Brooks）多次得罪詹姆斯，包括在G2賽後說「詹姆斯老了。」如今灰熊被擊敗之後，詹姆斯還在IG嗆聲：「如果你們看到我在森林裡大戰一頭灰熊，請你們幫幫那頭熊吧。」