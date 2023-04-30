重機疑闖紅燈猛撞轎車尾，一旁等紅燈機車騎士也嚇倒退3步。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

今(30)日中午12時許台南市新市區發生一起嚴重車禍，而車禍的畫面也曝光了，從畫面中可見，重機騎士疑闖紅燈，直撞左轉轎車車尾，導致轎車旋轉180度，而重機騎士當場噴飛濺血，零件、車殼碎片四散，一旁在等待紅燈的機車騎士也嚇到，往後退了3步，深怕遭到波及。

從監視器畫面可見，右前方有輛機車已停下等候紅燈，而對面4輛車中，3輛車也陸續停下等待紅燈，最內線的轎車要左轉，不料，1輛紅牌重機疑似闖紅燈，高速直衝而來，見到左轉轎車煞車不及，整輛重機疑翹起後輪，仍撞上轎車車尾，轎車受到強力撞擊旋轉的180度，而重機的零件、碎片立刻噴濺四散，驚悚一幕也嚇得停在一旁的機車騎士挪動機車往後退3步，深怕受到波及。

這起車禍是發生在台南市新市區台1線上，騎乘重機的20歲鄭姓男子，行經此路線時，疑似闖紅燈，煞車不及直撞要左轉進大營裡的轎車，鄭男連人帶車噴飛，當場濺血，強力撞擊也導致重機油箱掉落。

現場民眾也目睹重機騎士頭部變形，台南市消防局表示，鄭男當場OHCA已無呼吸心跳，初步急救後送新化分院救治。