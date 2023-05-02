為強化公部門與企業之防災合作交流，新北市府於5月2日由副市長劉和然代表與7家在地企業簽署「企業防災合作備忘錄」，新北市副市長劉和然表示，韌性社區、韌性城市、韌性國家是未來極端氣候非常需要強化的部分，災害無法辦法避免發生，但災害後維持永續的發展非常重要；企業加入防災、社區做好自主營運，能讓救災工作有更多時間跟空間處理，謝謝企業的加入，共同為防災努力。新北市府今年邀集鴻海、同欣電子、台灣松下電器、宏亞食品、信義房屋、福隆貝悅以及陽明山天籟大飯店等7企業共同簽署。

新北市政府自103年起便積極推動企業防災工作，協助新北市內企業強化自身防災機制與內部安全，同時讓各企業也能運用其資源回饋地方防災工作，平時共同強化彼此防災能量、災時能夠與地方社區互相支援互救。此次活動，信義房屋由副總經理蘇守仁代表簽署，宣示信義房屋將與市府共同推動正確防災觀念，並與所在社區攜手成為防災合作夥伴。

信義房屋秉持「先義後利」精神，以社區好鄰居身份走入社區、關懷居民，與市府推動的防災互助概念不謀而合，因此自去年起便與地方政府簽署防災合作，於單一行政區加入防災夥伴行列，將社區服務的精神擴大至救災層面，貫徹與社區共創永續好生活的理念；今年更進一步擴展到縣市等級，凡新北市內、信義房屋分店所在里皆有分店投入，幅員全市涵蓋3分之1、近30個分店參與計畫，未來當區域有發生災害，將會視當時需要提供物資、設備與服務。

信義房屋自本業出發，一直以來關心民眾建築安全，陸續推出高氯離子瑕疵保障、高放射瑕疵保障，也關心居住品質推出漏水保固、凶宅安心保障、蟲蛀保障等，同時也走入社區，依據社區需求提供服務、一同打造社區，建立起居民對信義房屋的信任。希望此次合作，能讓更多民眾重視居家防災議題，一同強化社區防災韌性，建立災害風險管理以在遇災時降低災損、提升災後恢復能力。