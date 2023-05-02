中和警針對和城路、中正路及環河西路等路段，超前部署編派執法勤務，以保障用路人安全。（簡銘柱翻攝）

中和警分局為有效降低交通違規與肇事件數，精準分析大型車輛違規停車等各項交通違規熱區，針對和城路、中正路及環河西路等路段，超前部署編派執法勤務，以保障用路人安全。

中和警針對和城路、中正路及環河西路等路段，超前部署編派執法勤務，以保障用路人安全。（簡銘柱翻攝）

中和警針對和城路、中正路及環河西路等路段，超前部署編派執法勤務，以保障用路人安全。（簡銘柱翻攝）

中和分局統計自112年迄今，共取締大型車違規闖紅燈17件、超速14件、超載5件、號牌污穢139件、貨物滲漏裝載不符等規定13件、酒後駕車1件及其他交通違規51件，共計240件，依道路交通管理處罰條例最高罰鍰金額計算，總計裁處金額達60萬元。

為能有效降低交通事故發生率，中和分局特別規劃於112年5月2日9時至12時，在環河西路3段與永和路口（單行道往橋和路方向）執行取締大型車輛交通違規勤務，經查環河西路為往返永和及板橋地區外環道路，該路段路幅寬廣，平時亦為砂石車等大型車輛經常行駛道路，本次擇定該路口入轄大型車輛加強攔停檢查，並運用活動地磅檢視行經車輛是否超載，透過執法手段，促使大型車駕駛遵守道路交通法規，以維護用路人安全。

中和分局分局長陳忠龍呼籲民眾，近期大型車的違規已威脅到用路人的安全，機慢車騎士及行人，應遠離大型車輛的「視野死角」及「內輪差」範圍，拒絕成為道路隱形人，只要多一分注意，就能減少一份憾事。