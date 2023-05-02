副駕乘客王男背包發現安非他命吸食器、玻璃球、分裝勺、塑膠軟管，經檢驗皆安非他命陽性反應，全案依毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。（簡銘柱翻攝）

台北市中山分局長春所員警，日前清晨6時許在轄區巡邏時，發現有民眾將車輛違停在人行道上，員警遂上前攔查，當場起獲摻有第三級毒品卡西酮之即溶包一包、第二級毒品安非他命一包及安非他命吸食器，並將車上兩人帶回偵辦。

車輛違停人行道招警疑 攔查一車兩人皆攜毒

警方表示，日前長春所員警於清晨6時許巡邏時，在吉林路的人行道上發現一輛白色自小客車違規停放於是上前攔查，經查駕駛吳男為毒品人口且其見警 盤查時神色緊張，吳男尋找證件時員警於其隨身包包中發現一不明即溶包，吳男自知難逃法網並主動交付之，其檢驗結果成分呈第三級毒品卡西酮陽性反應。

另外警方也在副駕駛座乘客王男背包發現沾有施用毒品安非他命殘渣之吸食器、玻璃球、分裝勺、塑膠軟管及不明粉末之結晶體，經檢驗皆為第二級毒品安非他命陽性反應，全案依毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。

中山分局特別強調，毒品危害健康甚鉅，切勿以身犯法，自限囹圄，警方將持續打擊不法，掃蕩毒品犯罪，呼籲民眾如有發現可疑或不法情事，請即向警察機關舉報，以利查緝，共同維護社會治安。