板橋分局長黃南山偕布萊克建設公司江董事長援助弱勢家庭。（警方提供）

新北市板橋警分局推動「社區警政再出發」，要求員警於勤務中主動發掘弱勢家庭，有員警發現轄內弱勢家庭長者平日無床可睡，另有罕見疾病孩童家庭有長期使用復康巴士需求等各種亟待援助的家庭，遂聯繫善心企業及團體，協助提供長者床組及協助罕病兒童就醫時交通，籌措相對應資源，契合個案所需。

板橋分局結合國際同濟會新北市美心同濟會，在援助弱勢家庭之前，都會針對個案深入訪談，確實了解實際需求，以免個案得不到符合需求的協助，也避免浪費資源。例如在訪談過程中，得知長者家中除了經濟弱勢，甚至長期沒有床位可以安眠，遂如實記錄並聯繫家具公會商協助提供床組，好讓老人家能有基本的睡眠環境。

另有罕見疾病孩童家庭有長期需要復康巴士需求，故除了給予孩童所需醫療周邊物資外，並連結其他資源，協助該家庭能有妥善的醫療照護，讓孩童得以按時就診。

此外，板橋分局也媒合布萊克建設公司江董事長從事公益，援助個案包括先生殘疾、太太中風臥病的馮姓夫婦，夫妻平日僅靠愛心便當度日，加上房東將收回租屋，生活困頓；另近70的呂姓女士與身心障礙兒子相依為命，僅靠政府微薄補助租屋過日。所幸由員警主動發掘，偕同樂善好施的江董事長伸出援手，紓解弱勢家庭經濟急難。

板橋分局長黃南山表示，員警平日執行警勤區訪查勤務時，發現弱勢家庭如邊緣戶、中低收入戶、或其他需社會救助者，皆會循社政系統予以通報，同時也結合民防、義警、警友會及里守望相助隊等民力，發掘在社區邊緣角落困苦無依亟需協助的弱勢家庭，並轉介社福團體及善心人士，希望借助民間力量適時給予協助。