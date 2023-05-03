新竹一名公司總務經理僅因電腦無法登入，延誤工作而心生不滿，竟當眾對管理系統的男下屬阿文（化名）「比中指」，讓阿文心理受傷，甚至因此離職，憤而向該名主管提告求償精神慰撫金50萬元；法官認為該主管行為已不法侵害阿文之名譽權，判他須賠償1萬5千元。

據判決書指出，阿文（化名）指控，2020年11月11日上午9時30分許，主管在公司內公眾場所對他「比中指」，造成他長期精神損害及因此離職，他認為對方身為公司之主管，不思職場倫理及文化，竟以比中指之侮辱性動作，造成他名譽受損，且事發當時還有公司外之電腦維修廠商員工在場，主管的行為造成公司內、外對於其名譽及社會評價貶損，而他長期受到精神損害，需看診精神科，迄今仍無法復原，期間更是漫漫長路造成身心煎熬，因此承受身心創傷甚鉅，憤而向對方提告求償精神慰撫金50萬元。

法庭審理時，主管辯稱，2人為公司之同事，並非同一部門，平時業務甚少交集，遑論有何嫌隙或仇恨，他並無動機或理由要對阿文比中指。更何況，果若真如阿文所言他有比中指之行為，為何阿文當場未禁止或質問他；此外，縱若阿文誤認他有為比中指之行為，亦是他在對話之過程中，不經意做出之手勢，在主觀上絕無侮辱阿文的意思。

法官認為，「比中指」是屬粗鄙之舉動，圖以輕蔑、攻訐他人之人格，使人感受難堪，因此認定主管比中指之行為，應負不法侵害阿文名譽權之精神上損害賠償責任。

法官審酌主管使用比中指之肢體言語方式侮辱阿文，且於法庭審理期間未見積極尋求對方諒解之態度，堪認阿文因此受有相當之精神痛苦，因此判主管須賠償1萬5千元。