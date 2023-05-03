太歲頭上動土，約分局旁面交，恆警迅逮3名車手集團，保住老翁100萬元。(警方提供)

太歲頭上動土，約分局旁面交，恆警迅逮3名車手集團，保住老翁100萬元。(警方提供)

恆春警分局偵查隊3日上午接獲金融機構通報，指稱一名老翁提領現金100萬元要面交給不詳男子，偵查隊立即前往了解，了解案情後研判是受到詐騙集團欺騙，與詐欺車手約定於警局旁城隍廟廣場面交現金100萬元，警方甕中抓鱉逮到3名車手，民眾在一旁笑說，根本走出門就破案，得來全不費工夫。

警方深入調查發現，老翁在網路上看見投資公司廣告，好奇之下加入LINE群組，公司標榜可代為操作U幣、泰達幣輕鬆獲利，賺錢後可由公司網站申請出金。

老翁不疑有他就要投資100萬元，因詐騙集團帳戶已遭凍結，於是騙老翁提領現金，謊稱要換成虛擬貨幣操作，雙方約定在恆春警分局旁城隍廟廣場面交，沒想到員警已經部署妥當，將21歲吳姓男子在內的3名車手一舉成擒，還從身上搜出開山刀、彈簧刀等違禁物，詢後依涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例、詐欺罪嫌移送偵辦。

恆春警分局長林明波呼籲，網路上社交媒體、網頁及影片頻道充斥各種投資廣告，其中絕大部分都是詐騙集團所投放，甚至還會假借股市名人、富商名義取信民眾，讓民眾一步步落入陷阱而不自知，民眾投資應藉由正常的證券公司操作，以免血汗錢遭騙。