玉山銀行總經理陳茂欽表示，玉山永續發展策略，不是獨善其身，而是兼善天下，就如COP27訂定的主軸「共同實踐」（Together for Implementation），玉山不僅許下承諾，更訂定具體可執行的永續發展藍圖，除領先全球發布結合TCFD&TNFD報告書、為臺灣第一家完成SBT目標審查的金融業、導入內部碳定價具體執行融資部位的碳管理，發展ESG授信業務、支持再生能源產業、協助顧客邁向低碳轉型；在內部碳管理部分，也決心2030年營業據點100％使用再生能源，已透過號召133家企業加入玉山ESG永續倡議行動，攜手志同道合的伙伴，推進臺灣企業的永續競爭力，共同為台灣2050年淨零排放努力。

《遠見》ESG企業永續獎評選方式以ESG架構，評量每一家企業的全方位企業永續政策與實務，從徵件、初審篩選到決選面試，歷經長達兩個月的評審討論，從236件方案，選出46件獲獎代表。

《遠見雜誌》表示，在「綜合績效-金融保險業」方面，玉山長期以ESG結合金融本業，接軌國際永續趨勢，於2022年受邀參加COP27，向國際分享臺灣金融業永續影響力，讓世界看見臺灣，榮獲首獎高度肯定；在「社會公益組」方面，長期關注基層教育與弱勢學童，發展出涵蓋教育、輔導資源、家庭議題的社會公益計畫，此議題難度高，獲得楷模獎認同；在「環境友善組」方面，攜手產、官、學界永續夥伴共同維護棲地及物種保育，為全球率先發布結合TCFD與TNFD報告書的企業，成果並受到TNFD收錄成為案例，獲得楷模獎肯定。