此次合併案仍需要獲得歐盟、印度、日本、墨西哥和韓國監管機構的批准。

執行長在蘇黎世舉行的Finanz 23會議上發表談話時，重申了瑞銀的立場，有關瑞信的瑞士業務，所有的選項都仍桌面上；即尚未定案。

瑞銀在今年三月同意以30億瑞士法郎，收購陷危機的競爭同業瑞信，並且根據瑞士當局倉促的安排，瑞銀將承擔最多50億瑞郎的虧損。

瑞士一家報紙NZZ在周日引述消息人士的報導，瑞銀正致力於分拆瑞信的國內業務，並且預計瑞信現任執行長Andre Helfenstein將負責新銀行的營運。該報導說，由於公眾和政治壓力，瑞銀已經接受分拆的想法。

而Ermotti在周三最新的說法，似乎駁斥了該報導。

Ermotti在周三還表示，目前要確定與瑞信合併後，要裁減多少工作職位還太早，但「裁員是不可避免的」。

另外根據一份監管文件顯示，早在12月時，瑞銀就已經在考慮：收購瑞信的潛在影響。較3月的收購早了數個月。

一份來自美國證交會的文件顯示，瑞銀在2月已經得出結論，即收購瑞信是不可取的，但是瑞銀必須對此做好準備。

日期標註在4月26日的文件顯示，在瑞士政府當局協調和敲定紓困協定的數個月之前，瑞銀已經一直在思考如何應對處境艱難的瑞信。