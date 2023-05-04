根據大陸財聯社報導，近日新修訂的《深圳經濟特區市容和環境衛生管理條例》經深圳市人大常委會會議表決通過，擬於今年9月1日起實施。修訂後的條例允許街道辦根據方便群眾、布局合理、監管有序的原則劃定攤販經營場所。

但「路邊攤」也不是從此放任，該《條例》也規定，攤販經營場所具體劃定辦法由區人民政府與市城管、綜合執法等部門制定。在劃定位置之外設擺攤且拒不改正的，按照占地面積，處每平方公尺1000元人民幣罰款；情節嚴重者，並處沒收擺賣的物品和實施違法行為工具。