行政院去年7月核定「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，透過識詐、堵詐、阻詐、懲詐4大面向推展跨部會合作，共同打擊詐欺犯罪。其中，阻詐面屬防阻贓款流向，由金管會偕同數發部、經濟部、交通部、財政部等8部會共同擘劃相關策略。

金管會表示，在攔阻非法金流面向，打詐行動綱領已有初步成效，金融機構透過臨櫃關懷客戶提問，於去年已攔阻7,979件，攔阻金額達42.41億元。而去年8月導入的「疑涉詐欺境外金融帳戶預警機制」，亦成功攔阻135件、攔阻金額1.4億元。

為提升政府防制詐欺犯罪能量，行政院2月召開治安會報，宣示將投入更多資源推動打詐行動綱領1.5版，以積極提升政府打擊詐欺犯罪成效，阻詐面向各部會亦推出精進措施。金管會指出，將按1.5版指引推動各項防制詐騙措施，持續強化金流安全，保障合法經濟。

強化精進重點包括：一、強化申請約定轉帳防詐措施。二、納管虛擬資產交易平台業者。三、就源處理網路假投資廣告。四、遊戲點數防詐鎖卡及內控機制。五、第三方支付業者建立客戶審查機制。六、金融機構辦理全台走透透宣導活動。

金管會強調，金融機構執行金融詐騙與洗錢防制等相關措施，是為了保障所有合法經濟及金融活動能夠順暢運行。盼透過各項防詐精進措施，更有效攔阻非法詐欺金流，減少民眾財產損失、保障合法經濟，以健全我國產業發展。