美方的這些規定使輝達（Nvidia）和超微（AMD）的晶片出貨受到限制，而這些晶片是全球科技業開發聊天機器人和其他AI系統的標配。

但輝達已經特地開發出「中國版」晶片，降低其運算速度來迎合美國的出口規定。專家表示，輝達在3月最新發布的H800在執行某些AI任務時，所需的運算時間可能多出10%～30%，而與輝達速度最快的美國版晶片相比，一些成本其至可能多出一倍。

但對中國企業而言，即使是速度減慢的輝達晶片也算是一種效能升級。中國最大科技公司之一騰訊上個月表示，使用輝達H800的系統可望使訓練公司最大AI系統的時間減少一半以上，從11天縮短為4天。

86Research駐上海分析師Charlie Chai表示，我們談過的AI公司似乎都認為美方出口管制的阻礙很小且可控。

政府與產業之間的來回過招暴露出美國要在不傷害自家公司的情況下讓中國高科技進步的速度放慢所面臨的挑戰。美國制訂這些規則的策略，有部分是為了避免中國乾脆完全拋開美國晶片，並加大自行開發晶片的努力。

一名晶片業高層表示，美方必須在某個地方劃下界線，但無論劃在哪裡，他們都將面臨挑戰，即如何不會立即引發混亂，但隨著時間又能削弱中國的能力。

輝達H800晶片的客戶都是中國最大的科技公司，包括騰訊、阿里巴巴集團和百度，但尚未開始大量出貨。

輝達上周表示，美國政府去年10月實施的出口管制要求我們為兩個市場製造的產品必須不斷擴大差距。我們遵守這些規定，同時在各個市場提供盡可能具有競爭力的產品。

輝達首席科學家Bill Dally本周曾表示，隨著訓練AI的技術要求持續以每6到12個月翻一倍，這樣的產品差距將隨著時間迅速擴大。

不過有錢好辦事，中國版晶片完成AI訓練任務的時間比較快速的美國晶片多出一倍，但仍然可以完成訓練工作。一名產業消息來源表示，你必須花2000萬美元而非1000萬美元來訓練AI，這爛透了嗎？對，沒錯，但這是否意味著阿里巴巴或百度不可能做到？不，這不是問題。

此外，AI研究人員正試圖簡化他們構建的龐大系統，以降低類似 ChatGPT等AI系統的訓練成本。這表示所需的晶片將減少、晶片間的通訊將減少，而美國祭出速度限制的影響也將降低。

Anyscale軟體工程師Cade Daniel表示，兩年前業界認為AI模型會變得越來越大，如果這個看法到現在仍然正確，那麼這類的出口限制會造成更大的影響。這種出口限制雖然值得注意，但破壞力不如預期。Anyscale是舊金山一家提供軟體以協助公司執行AI工作的新創公司。