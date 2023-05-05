AIM-260（JATM）是AIM-120（AMRAAM）升級版，有完全相同的外型

美國正在加速生產下一代的AIM-260聯合先進戰術導彈（JATM），用以做為其先進5代甚至6代戰機的主要配備，它具有更長的射程以及與無人僚機搭配能力，將使得美軍5代機大幅提高制空能力與擴增作戰半徑。大陸軍事分析認為，這款新一代導彈將使得配備PL-15空對空導彈的殲-20失去空中優勢，在對美國空軍的超視距作戰中明顯地落入下風。

據美國《動力》雜誌《戰區》專欄報導，美軍正在加快生產AIM-260聯合先進戰術導彈，它除了是現有AIM-120D先進中程空對空導彈的升級版之外，另外還有個重要角色，即做為高度自主的無人忠誠僚機（Collaborative Combat Aircraft, CCA）主要配備之一。

報導指出，今年稍早美空軍部長肯德爾(Frank Kendall)曾宣布至少將獲得1000架的無人僚機，以及200架下一代空中優勢戰機( NGAD )──即第6代戰機。這1000架無人僚機將分別與200架第6代戰機以及300架F-35戰機搭配，著手進行新的空中戰術演練，其中AIM-260導彈將在這種新的協同作戰中擔任非常重要角色。

過去殲-20戰機以射程高達200公里的PL-15導彈，面對美軍5代戰機的AIM-120D導彈，在射程上佔有明顯優勢，美軍若換裝AIM-260，殲-20原有的優勢可能蕩然無存。(圖／新華社）

目前有關AIM-260的性能與服役時程，美軍已透露的訊息非常有限，去年內華達州內利斯空軍基地的F-22戰機422測試與評估中隊負責人曾指出，準備在2023年夏天進行AIM-260實彈測試。

報導指出，AIM-120D射程大約在120~190公里之間，而中共殲-20所配備的PL-15空對空導彈射程更遠一些，大約為200公里，這也是促成美軍開發AIM-260的主要原因。目前專家們估計，AIM-260的射程將高達260到300公里之間。

AIM-260將與F-22、F-35進行實戰演練，同時搭配無人僚機測試新的戰術。（圖／洛馬公司）

目前AIM-260的推進裝置尚未對外公開，可能是沖壓式或雙脈衝式火箭發動機，同時將具有多種搜索模式，可能包括主動式相控陣雷達與紅外成像設備，後者可以在面對低雷達可視訊號的隱形戰機時發揮導引作用。此外，由於將搭配無人僚機作戰，AIM-260與AIM-120D一樣都配備雙向數據鏈，能在發射後重新設定目標與導引方式。AIM-260的體積將與AIM-120D相同，以便能適用於F-22或F-35的內置彈艙。而相同的彈體要有更遠的射程，導彈的設計與發動機勢必要有更先進的技術支撐才做得到。

陸媒分析認為，過去殲-20戰機以射程高達200公里的PL-15導彈與主動式相控陣雷達，面對美軍5代戰機的AIM-120D，在空戰導彈射程上佔有明顯優勢，一旦美軍換上射程更遠的AIM-260，原有的優勢可能蕩然無存。加上它還使用多模式導彈，在抗電子干擾與命中率上會有更好的表現。

AIM-260與AIM120導彈（圖）外型相同，主要是為了適應兩款5代戰機的內置彈倉。（圖／美國空軍）

此外，AIM-260超遠的射程應該必定會使用雙向數據鏈，以便飛行途中調整目標數據。加上F-22與F-35都將實戰演練搭配無人僚機，戰術上可以先以僚機先行開火引誘敵方回擊後曝露行蹤，再由載人戰機進行第2階段攻擊以獲得優勢。

從導彈射程對比，AIM260的300公里比PL-15的200公里要多出約100公里，這在超視距戰中吃虧不少。外傳共軍正在開發一款射程更遠的PL-17空對空導彈，但目前幾乎沒有任何可知的訊息，加上無人僚機配合戰術上，殲-20也傳出正在開發中，但同樣地在時程上慢了很多。現在中美關係持續緊張，雙方競爭益發激烈，頂尖武器進展不只需要應對可能的突發狀況，對整體的士氣也有影響，這對共軍的研發部門來說，壓力愈來愈大了。