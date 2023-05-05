2024年總統大選，候選人的兩岸政策備受關注。據最新民調顯示，認為民進黨主席賴清德當選會讓兩岸關係更緊張的民眾達49.8%；再來則依序為鴻海創辦人郭台銘4%、民眾黨主席柯文哲3.9％以及新北市長侯友宜的2.4%。對此，資深媒體人韋安認為，侯長期累積的人設特質，讓他成為2024「最能為台灣帶來和平的選擇」，而這份民調再次證明，侯將是不二人選。

《美麗島電子報》昨(4)日公布最新民調，其中「2024年誰當選總統兩岸關係會更緊張，使中國大陸在未來4年比較可能使用武力封鎖或攻擊台灣」一題，賴清德以49.8%高居第一，其次則分別為郭台銘4%、柯文哲3.9%、侯友宜2.4%，認為都一樣可能則為10.4%、都一樣不可能15%。

對此，韋安今(5)日在臉書分析道，侯友宜長期累積包括受信任、有溫度、負責任、能做事等人設特質，已讓他成為2024「最能為台灣帶來和平的選擇」。而美麗島電子報最新民調也顯示，人民最相信侯友宜若當選總統，未來4年發生戰爭的可能性最低。

韋安強調，該民調再次證明侯友宜是「2024最能帶來和平」的不二人選。