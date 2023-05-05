周六（5月6日）即將進入「立夏」，國際天星風水命理專家邱彥龍老師提醒，立夏開始冥王刑木星，容易出現小人影響財富跟利益，加上太陽合相天王星，不論國家或企業家，會因應大經濟環境突發變化開始做戰略調整，邁向嶄新經濟時代。另外，5月16日水逆即將結束，有利於13種行業的發展，且立夏這段期間，女生運勢會比男生強。

邱彥龍指出，立夏節氣這16天（5／6～5／21），太陽合相天王星，國家、政府、大企業家、大經濟家，會為了世界經濟環境突發的變化，做出大戰略調整與佈局，嶄新的氣象即將開始。隨著舊經濟時代結束，個人也很適合破除舊有觀念進行自我提升，但因為冥王刑木星，影響到自身財富與利益的小人會比較多，要特別注意。還好，這波小人搞鬼殺傷力不大。

邱彥龍引用《易林·屯之離》卦曰：『陰變為陽，女化作男。治道得通，君臣相承。』來解釋立夏期間的運勢變化，邱彥龍老師表示，陽變陰，陰變陽，意味著柔弱者變剛強，女性得天時，運勢會強於男生，尤其是雙魚座、牡羊座、巨蟹座，這段時間是大展身手的好時機。

另外，邱彥龍表示，水逆將在5月16日結束，相對的有13種行業也將開始走好運，有利財富的累積，包括文化、藝術、出版、音樂、繪畫、娛樂、五金、建築、地產、礦產、製造業、新聞媒體跟進出口貿易等相關產業，業務能得到進展。