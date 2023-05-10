《科技紫微網》運勢專欄指出，雙子座、摩羯座、水瓶座、天秤座在5月桃花運爆棚，雙子座有機會開啟一段戀情，但需多觀察不可一時衝動就在一起；摩羯座可遇到心儀對象，但需拿捏好尺度不可讓對方有壓迫感；水瓶座接觸異性機會變多，而且能遇心儀對象；天秤座則是感情生活出現變化，也是尋找新戀情的好時機。

▍雙子座

雙子座在5月是一個充滿機遇和活力的月份，有機會開啟一段新戀情，而且易在某些方面變得感性要特別注意。尤其上半月遇到的桃花，需多注意對方人品，別因為一時衝動，就想要和對方在一起。5月21日太陽進入雙子座，社交能力和魅力會提升，有助於吸引異性，可多留意平時少連絡，但在遇到困難時會主動幫助的人，將有機會擦出火花。

▍摩羯座

摩羯座在5月內心世界將會發生變化，會有更多的時間去關心感情生活，並遇到心儀的對象，但要注意拿捏尺度，不要讓對方有壓迫感，在月中有機會與異性深入溝通，增進彼此的了解和信任。另外，近期有親朋好友會介紹相親對象，但聊天時需注意細節，以免無心冒犯別人。

▍水瓶座

水瓶座在5月能接觸到異性的機會多，無論在生活還是職場上，都有可能遇到心儀的對象，不妨主動出擊。本月的脫單秘訣是要學會自信，因為自信與魅力成正比，如果對自己的評價過低，恐讓爛桃花纏身；若已有心儀對象，需保持心態穩定，不要因一些小問題影響感情進展，可找機會與對方一起參加活動增進感情。

▍天秤座

天秤座在5月將會持續散發魅力，月初金星在牡羊座六分木星，可能使感情生活出現變化，同時也是尋找新戀情好時機，5月7日金星進入工作宮位，社交能力和魅力將得到提升，可多留意職場中的異性，並注重穿著打扮和儀態舉止，可大幅增加魅力。若有心儀對象，可把握機會出擊，成功率會提高許多。此外，海王星也在這時期介入，需避免過度理想化、盲目投入愛情。