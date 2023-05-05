警政署近日要求全國各警局總動員，召募 18 至 40 歲熱血青年加入義警或民防行列。據國民黨立委葉毓蘭透露，是美方給蔡政府壓力，而警政單位開出招募1位40歲以下中年者參加民防記一支嘉獎，警察為達成KPI積極宣傳，是大幅增加勤務外負擔。媒體人黃揚明今( 5 日)指出，加入民防的誘因非常低，並不好招募，如今又強調要招募青年進民防，若與支援軍事勤務扯上關係，會比現在還難招募，甚至會導致報考警察的人數變的更少。

蔡政府日前推動保二總隊進行軍事訓練，要培訓 5500 名種子教官，參與城鎮戰、手榴彈投擲、步槍實彈射擊等軍事化訓練，遭質疑是要讓警察成為「第二陸軍」。而警政署近日又發文，要求全國各警察局總動員，招募 18 至 40 歲的青年加入義警或民防行列。葉毓蘭也透露，警政單位開出招募1位40歲以下中年者參加民防，警察能記一支嘉獎等KPI要求，增加基層勤務外負擔。

媒體人黃揚明今在《國民大會》節目中表示，政府本來就應該構建民防團隊，民防法裡面也有相關的規定，警界也一直有在進行相關事務，而依據民防法規定，成年至 70 歲的國民都能夠加入民防，一旦發生戰爭，只要不是後備軍人，沒滿70歲就會編入民防 。

黃揚明也直言，加入民防根本就沒有誘因，連車馬費都沒有，只有誤餐費，平常都是靠警友會資助派出所，舉辦餐會、摸彩等活動留住民防義警，協助警察的誘因真的非常低。

黃揚明指出，問題在於警政署特別發文，要全國的派出所去召募 18 至 40 歲的青年加入民防，那到底是要讓這些青年民防做甚麼？也難怪很多人都懷疑，是要為支援軍事勤務做準備。

黃揚明也直言，如果民防真的跟軍事勤務扯上關係，會比現在還更難招募，蔡政府不說清楚，會連警察都很越來越少人願意報考，這會是未來一個很大的危機。