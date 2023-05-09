中山大學5名學生9日上午跑到柴山西側軍事管制區探險，疑似天雨路滑，5人不慎滾落邊坡，2名21歲男、女學生頭部受創、動彈不得，夥伴只好緊急報警求助。消防局獲報後聯合陸戰隊、國家自然公園管理處、保七總隊前往救援，成功將人送醫搶救，軍方也當場開出紅單。

據了解，5名學生疑似要前往柴山西側一帶祕境，目標可能是雷達站旁的少女峰或是觀海崖，一行人冒險行走至觀海崖下方約80公尺處，疑似山上潮濕、樹葉濕滑，不慎踩空滑倒，一路跌下85度陡坡，21歲男學生前額受創，21歲女學生左腰、後腦挫傷，當時動彈不得。

同行夥伴見狀，立刻下山、找尋有手機訊號的地方，撥打電話求救。消防局鼓山分隊獲報後會合自管處、保七總隊人員一同趕赴現場，救護人員第一時間下切至學生墜落處，替學生包紮止血，所幸2名學生皆有意識。

中華戶外探險協會雲豹工作隊則在現場架設繩索150公尺長繩索，陸戰特勤隊也加入搜救行列，眾人利用SKED捲式擔架將2名學生拉上陡坡，藉由軍方戰備道順利送醫。

所幸送醫的2名學生傷勢無大礙，但5名學生的活動範圍明顯已進入軍事管制區，違反要塞堡壘地帶法，軍方當場也開出紅單，後續將移送高雄地檢署偵辦。