總統蔡英文去（2022）年底宣布兵役延長為1年，並稱「備戰才能避戰，能戰才能止戰」。對此，前立委蔡正元提及，烏克蘭從2014年起就開始備戰，但2022年戰爭仍爆發，證明備戰並不能避戰。蔡正元強調，若台灣不能備更多的戰，「備戰就是在促戰」。

針對民進黨從蔡英文到副總統賴清德，都在喊備戰才能避戰，蔡正元昨（6）日在臉書直指問題在於，若只有台灣在備戰，真的可能有機會避戰；若不是只有台灣在備戰，要看台灣是否有本事備更多的戰；若台灣不能備更多的戰，「那備戰就是在促戰」。

蔡正元舉烏克蘭為例，他們從2014年起就開始備戰，但在2022年戰爭還是爆發，證明備戰不能避戰，因爲避戰的方法不是備戰而是和談；他提到當年烏克蘭自認爲備戰夠了，於2019年公然撕毀「明斯克協議」且拒絕任何和談，接著2021年4月25日總統澤倫斯基宣佈烏克蘭已做好備戰，不料2022年2月24日戰爭仍爆發。

「備戰只是期待戰爭爆發，不是避免戰爭」，蔡正元直言，說出「備戰才能避戰」這番言論，不是在騙別人，就是在騙自己，講這句話的人就是政治騙子。