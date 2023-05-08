晶睿通訊指出，4月合併營收創歷年同期新高，主因來自代工及品牌兩大事業延續安防市場的成長動能，另3月部分營收因出口排程結算於4月也有所幫助。

深耕AI布局，晶睿通訊於上月Secutech台北國際安全科技應用博覽會上，展示最新AI安防解決方案與智能技術「深度搜尋（Deep Search）」，可精準地在大量影像資訊中，找出目標影像片段。

晶睿通訊指出，積極發展AI安防解決方案，超前部署產業升級，不但有助於提升客戶體驗並降低營運成本，對晶睿今年的營運成長亦有直接挹注。