加拿大主要產油省份亞伯達（Alberta）今天天氣轉涼，有助消防人員撲滅境內大規模野火，但政府表示，可能需要數月時間才能全面控制火勢。

亞伯達省為因應野火，於6日宣布進入緊急狀態，這場野火已導致近3萬人疏散，能源生產商每天停產至少28萬桶油當量（boepd），此數占加拿大總產量3%以上。

直至今天下午為止，有98處野火仍在燃燒，其中近30處被列為失控。

官員說，亞伯達省已經派遣700多名消防員，還要求其他省份再加派1000名消防員，預計這批人員將在下週抵達。

加拿大是世界第4大原油生產國，約有80%石油產量來自亞伯達省。這場大火主要對輕油和天然氣生產商造成影響，他們為以防萬一已停止運作。目前為止，尚未傳出有人員傷亡或設施毀損。

金融資訊專業服務業者路孚特（Refinitiv）的統計顯示，加拿大對美國每天出口的天然氣量，在7日已降至67億立方英尺，為2021年4月以來最低水準。

亞伯達省也是加國最大的產牛省份。亞伯達牛肉製造商產業組織（Alberta Beef Producers）幹部施密德（Karin Schmid）說，一些牧場業主已將牲口遷移到牛仔競技場或其他公共場所來避開野火，據信尚未有牛隻因為大火或濃煙嗆死。

施密德說，部分地區農民雖為了因應乾旱作預先準備，但大火仍可能進一步阻礙牛飼料牧草的生長。