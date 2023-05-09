竹北「天坑」恐上演竹市版？新竹市議員劉康彥表示，新竹市北區1處建案近來正在打樁，由於臨路深挖，且只與隔壁鄰房相距1條兩米的小巷道，目前路面已出現微幅下陷，馬路和建案基地及鄰房交界更出現多處裂縫，一來影響居民交通出入，更威脅周邊建物的穩定性，大家都擔心變成下個「天坑」受害者。

劉康彥指出，這不是危言聳聽，因為竹北「天坑」案早就有跡可循，當時也只是路面出現微幅沉陷，但未被正視，隨後不同道路、不同地點陸續出現崩塌，補丁的面積也越來越大。

針對新竹市北區的個案，建商合法取得建照理應予以保障，但周邊道路近期在沒有任何管線開挖回填的情況下，為何出現局部沉陷？究竟是否因打樁造成穩固的基礎變鬆軟、路基也跟著被掏空，市府應以最快速度介入釐清。

劉康彥說，至於建案周邊道路出現塌陷與裂縫，卻僅以水泥強化，是高壓灌漿，還是只是表面抹平做交代，還有有關單位釐清，只是現在不僅出現道路下陷，昨天還發生壓破瓦斯管線導致瓦斯漏氣的狀況，須等到明天才會全面修復完畢。

劉康彥說，緊急的工安問題、民生問題都擺在眼前，呼籲市府除盡速釐清道路塌陷原因，更應要求起造單位執行周邊道路監測，尤其監測項目必須要能夠「有效判讀地基是否受影響」，假設假設地基受影響，市府該如何應變、起造者該承擔哪些責任，請市府給出明確答案。