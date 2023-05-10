美道瓊指數9日下跌56.88點，跌幅0.17％，收33,561.81點。那斯達克指數下跌 77.36 點，跌幅0.63％，收12,179.55點。標普500指數下跌18.95點，跌幅0.46％，收4,119.17點。費城半導體指數下跌56.57點，跌幅1.87％，收2,967.84點。

群益投顧表示，觀望通膨數據公布，加上債務上限協商僵局影響，美股四大指數開低震盪，收盤同步收黑，五大科技股跌多漲少。半導體普遍下跌。台ADR，台積電跌0.56％、聯電跌1.47％、日月光跌1.55％。

第一金投顧分析，近期美股有債務上限干擾，危機沒有解除以前，市場將持續觀望。時間隨著進入第二季，季報利空加上進入除權息季節，指數空間不大，績優股個股表現為主。部分產業已經開始往上比如顯卡、散熱、電競 NB、POWER等。

此外，台股第二季為基本面落底階段，可趁近期回檔調整投資組合，把漲幅高、PE已過高的個股獲利了結，轉進下半年復甦的產業。持股建議審視基本?後汰弱留強，伺機布局法人買超與績優個股。

因應2050年淨零碳排，國內明年擬對287家直接碳排大戶，與250家高用電量間接碳排大戶課徵碳費，未來所有企業都須控制碳排量低於規範，剩餘或不足的碳權可在市場進行交易。