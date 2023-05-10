彭博社報導，去年Aramco向沙烏地阿拉伯政府和其他投資人支付的股息達到758億美元，在全球所有上市公司中排名第一，而今年這個金額可能再增加逾200億美元。

光是這個增加的部分，就相當於微軟所估算的全年股息。雖然蘋果公司以高達2.7兆美元的市值凌駕於Aramco之上，但Aramco發放的股息（不包括庫藏股計畫）讓其他所有上市公司連它的車尾燈都看不到。

摩根士丹利表示，按當前的油價估算，Aramco今年股息可能增加10%～20%。RBC Capital Markets則預估其股息今年將增加120億～180億美元。

與2022年3月創下的高點相比，布蘭特原油價格已經跌回約40%，在經濟放緩將削弱需求的擔憂籠罩下，近幾周來油市的賣壓加劇。

此外，今年股息更高也意味著Aramco的股東將比以往更加緊盯油價走勢。沙國政府對該公司的直接持股達90%，另外8%股權由該國的主權財富基金所持有。

Aramco周二公布財報，其首季淨利暴跌19%，為319億美元，但優於市場預期的305億美元。該公司表示，獲利疲弱主要受原油價格下跌影響，但稅負降低與其他收入增加彌補一些衝擊。此外，Aramco宣布第一季配息195億美元，維持去年第四季水準。

執行長Amin Nasser表示，除了發放基本股息之外，Aramco考慮算開始實施基於績效的季度配息機制，並以占自由現金流50%～70%為目標。