台北市政府停管處16日宣布防汛新政策，疏散門管制「只出不進」起4小時，若車主仍未主動移車者，將實施拖吊移車並裁罰。停管處提醒，停放堤外停車場車主，務必登錄停管處防汛簡訊服務，末4碼為1999，留意颱風豪雨期間疏散門管制等訊息，保障財產安全。

停管處呼籲，經常停放於各堤外停車場之車主，可至停管處官網(或掃描各堤外停車場防汛通知牌面及停車單QRcode，為車輛註冊登錄防汛通知，颱風豪雨期間將以簡訊通知，疏散門只進不出起4小時開始實施場內拖吊、禁停紅黃線路段附條件開放與恢復管制及疏散門啟閉等相關訊息，以利車主及早因應將車輛駛離，防止車輛淹沒受損或違規受罰。

另為加強提醒車主盡速移車推出雙向簡訊，收到簡訊之車主請點擊簡訊內連結確認，若未能於15分鐘內點擊連結，停管處將再次提醒車主並發送第2次簡訊。防汛簡訊將由臺北市政府簡訊門號＋886911511999、＋886974251999、＋886961591999及＋886906511999等4家電信業者門號發送，請登錄防汛簡訊之車主留意訊息。

而未自行移車大型車罰鍰4800元、移置費3000元、保管費250元，小型車罰鍰2400元、移置費900元、保管費100元，機車罰鍰1800、移置費200元、保管費25元。

停管處表示，堤外停車場係利用河川水利地所闢建，位於河川區域，若遇豪大雨造成河水上漲需關閉疏散門，請車主務必盡速駛離。停管處亦透過堤外停車場停車須知牌面、標語紅布條、堤防彩繪、公有路外停車場跑馬燈、CMS(停車資訊可變標誌)等管道加強宣導防汛新政策，提醒車主多加留意。

交通局提醒，民眾於開放紅黃線停車區域停車，應順向靠邊停放，道路應維持車輛雙向會車功能，禁止併排停車，以提供搶救災車輛通行，確保公共安全維護。