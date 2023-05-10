美國財長葉倫上周示警，聯邦資金可能最快6月1日告罄，距離債務違約大限僅剩3周時間，拜登隨即安排周二的會談，要幫倒債危機拆彈。

與會的除共和黨籍的麥卡錫（Kevin McCarthy），還有眾院民主黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）、參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）、參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）。但歷經1小時的協商仍無法打破僵局，就提高法定31.4兆美元債務上限達成協議，拜登與國會兩黨領袖已敲定本周五重啟談判。

共和黨主導的眾議院要求拜登政府大舉減支，換取提高債務天花板。但拜登及民主黨人堅持，應在無預設條件下提高債務上限，稱共和黨無視債務大限逼近不負責任。

拜登稱周二的會談「很有收穫」（productive），他似乎不排除對共和黨做些許讓步，包括正視收回疫情救濟計畫的呼聲，以削減政府支出。

然拜登也透露為了突破僵局，考慮動用憲法第14條修正案，逕行提高聯邦債務上限。

此外拜登周二提到，他仍想照原訂計畫，出席下周五（19日）起在日本廣島召開的七大工業國（G7）峰會，但他也表示解決舉債上限問題更重要，暗示不排除取消出席今年G7峰會。麥卡錫稱協商缺乏進展，他抱怨拜登到火燒眉毛才同意會談，「沒有這種治理方式」。

參院多數黨領袖舒默砲口對準麥卡錫，斥責他拒絕取消違約。眾院民主黨領袖傑佛瑞斯則說，共和黨拖了數周才公布預算。參院共和黨領袖麥康奈表示，拜登須認真看待談判。