默克說，2023年息稅折舊攤銷前獲利(EBITDA)預計將來到61億至67億歐元之間，這要低於去年的68億歐元表現。

該公司此前的預測，在匯率出現任何波動之前，今年EBITDA「將為溫和下滑至穩定發展之間」。

默克稱，市場對默克半導體材料的需求，「預計將在2023年下半復甦，但是會在之前假定更晚的時間點復甦，並且這種復甦的基礎將低於之前的預期」。

該半導體氣體和材料供應商說，第一季調整後EBITDA下跌2.6%，為16億歐元，略高於分析師預期的15.4億歐元。

在製藥業務方面，經匯率調整後，Bavencio的癌症免疫療法銷售成長了30.6%；多發性硬化藥物Mavenclad的銷售增長23%，兩者表現特別突出。

執行長Belen Garijo說，新藥開出更高的處方，正在緩和2023年公司整體的下降。「這也證明了我們的多元化、多重產業投資組合帶來的韌性」。