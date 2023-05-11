台灣存託憑證（TDR）是否屬於我國或外國有價證券的認定上，一直以來諸多爭議，也因立法不夠明確，以致冤獄四起，被法界質疑有戕害人權等疑慮，立法院財政委員會今天對此召開公聽會，針對《證交法》第4條及第165條之2的條文，邀請金管會、證交所、法務部等相關單位交換意見，但金管會仍表示，「不必修法、不違憲、不違反人權」等三不說法，與立院未達成共識。但金管會此說法隨即引來中華人權協會痛批，「如果法律沒有明確性原則等要求，將會對人權造成重大的侵害，政府不可不慎。」

中華人權協會也在公聽會結束後發出聲明指出，立法院舉辦的公聽會，正是因為TDR是否為我國《證交法》上的有價證券充滿巨大爭議，迄今已有眾多的法律專家、權威學者、人權暨法學團體，經由深入的學術研究發現，TDR 在 2012年1月 4日增訂第 165-2 條條文公告實施前，TDR 尚未納入我國《證交法》中予以定義且規範。

金管會「三不」拒修《證交法》，人權團體怒批：法律無明確性恐侵害人權。(戴志揚翻攝)

金管會「三不」拒修《證交法》，人權團體怒批：法律無明確性恐侵害人權。(戴志揚翻攝)

因此，主管機關在《證交法》未修正完備前，不能對法律所未涵蓋的投資行為進行寬鬆解釋，以免誤導司法機關的認定，從而造成無辜民眾入罪受罰。協會也強調，中華民國是法治國家，公權力認定國民是否負有刑事責任，必須依照法律明確且清楚的定義與規範，行政機關任何超越法律條文的解釋，都不能作為司法論罪科刑的依據，否則將違反我國憲法「罪刑法定原則」、「法律明確性原則」等要求，更會對人權造成重大的侵害。政府不可不慎。

對於金管會在公聽會上的報告指出，依1987年財政部證管會第900號公告就已核定TDR是有價證券，且1992年、2008年還就TDR的募集發行與交易明訂相關監理規範，在目前司法實務判例均認定「TDR是證券交易法規範的有價證券」說法，輔仁大學法律學院院長郭土木教授也提出實證打臉金管會。

郭土木說，財政部當年在發布第900號公告時，他就是任職當時的財政部證券管理委員會第二組，而第900號公告就是由他負責處理，「第900號公告規範的是外國有價證券，而TDR是我國有價證券，是另一種獨立存在的金融商品，已非原本的外國有價證券，發布第900號公告時，國內還沒有台灣存託憑證存在，根本不在第900號公告核定的範圍內，並無核定TDR為我國《證交法》上有價證券。」