依據上市公司公告112年4月營收總計2兆7553億元，較111年同期衰退11.6%，其中營收成長公司共373家，衰退公司共605家，當月營收呈現成長趨勢之主要產業為觀光事業、資訊服務業及汽車工業，衰退趨勢之主要產業為航運業、建材營造業及貿易百貨業。

證交所表示，觀光事業因跨境旅遊需求大增，資訊服務業受惠電商及雲端服務業務增加，汽車工業因車用晶片供應問題緩解，致本月較111年同月成長；至於航運業因通膨壓力致市場需求下降運價下跌，建材營造業受建案完工進度影響，貿易百貨業因個別公司近期受匯率波動認列匯兌損益及金融商品已實現損失，致本月較111年同月營收衰退。

累計今年前4月全體上市公司營收總計11兆3961億元，較111年同期衰退11.81%，其中營收成長公司共348家，衰退公司共630家。

就產業別來看，今年1至4月累計營收呈現成長趨勢前三名產業為觀光事業、通信網路業及汽車工業，衰退趨勢產業為航運業、金融保險業及光電業。

證交所表示，今年前4月觀光事業因跨境旅遊需求大增，通信網路業因頻寬升級需求持續增加，且零組件缺貨狀況緩解，訂單出貨順暢，汽車工業因車用晶片供應問題緩解，致累計營收成長；累計營收衰退較大之產業，航運業因通膨壓力致市場需求低迷使運價下跌，金融保險業因保險業務淨收益及投資收益減少，光電業因市場需求下滑，致累計營收衰退。