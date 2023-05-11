弘光科大食品科技系4位學生參加「2023中華奧林匹克盃美業交流競賽暨美饌藝術美學競賽」，獲得4金牌1面銀牌佳績。其中學生謝湘荃緊鑼密鼓準備參賽作品之際，因擔任學姊畢展模特兒，白天忙彩排，必須利用晚上做作品，仍一舉奪得兩面金牌，同學笑稱是「時間管理大師」。她說：「因為答應學姊當模特兒了，兩件事都必須全力以赴！」

4位食品科技系烘焙技藝技優專班大二學生，在指導老師程國恩帶領下，參加中華奧林匹克盃美業交流競賽，謝湘荃獲得婚禮糖霜餅乾組金牌、西式精緻盤式甜點展示組金牌，張妤佳獲得西式精緻盤式甜點展示組金牌，洪嘉璟獲得造型創意杯子蛋糕組金牌，劉明芳獲得翻糖蛋糕裝飾銀牌。

謝湘荃指出，要用糖霜畫出婚禮糖霜餅乾上的細緻線條，關鍵在於掌握擠花袋拉線速度及手握的鬆緊度，必須不斷練習才能掌握最佳手感，做出完美作品；盤式甜點她做春意盎然、夏日星球2款作品，夏日星球用草莓夾心搭配巧克力慕斯，慕斯蛋糕帶到會場前需格外注意保溫冷藏，很開心能克服分身乏術的時間壓力獲得好成績。

學生謝湘荃（中）緊鑼密鼓準備參賽作品之際，同時擔任學姊畢展模特兒，一舉奪得2金牌。（弘光科大提供）

謝湘荃說，因為給美髮造型設計系大四學姊做頭髮被相中當畢展模特兒，畢展5月1日舉辦，4月28至30日白天密集彩排，正是5月4日競賽前準備作品的最後一周，當模特兒做造型、走秀累了一天後，利用晚上做參賽作品，當模特兒比想像中費時耗力，但已經答應學姊又報名比賽了，兩件事都必須全力以赴！

張妤佳以「初戀映象」為主題，用「甜甜－莓果椰香慕斯」、「酸酸－柚香青檸乳酪塔」來呈現甜甜又酸酸的初戀滋味，她說，第一次嘗試做法式塔皮，透過參賽又多學會一項技法。洪嘉璟則指出，她用豆沙做蘭花、荷花、菊花、梅花「四季名花」點綴杯子蛋糕，佐有淡淡伯爵茶香的蛋糕，在杯子蛋糕上展現食花飲茶的季節浪漫，費了一番功夫才拿捏出最適合塑造花型的豆沙軟硬度。

程國恩表示，為讓烘焙技藝技優專班學生學習更多更廣泛的烘焙技藝，除了平時課程，系上還會聘請國內外專家額外為專班安排各類烘焙技藝課程，並鼓勵學生透過參加各項比賽，不斷挑戰自己、精進技藝，培養多元化專業技能。