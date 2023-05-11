壯闊台灣聯盟與內政部消防署、美國精神（Spirit of America）共同主辦的戰術緊急傷患救護（TECC）指導員培訓課程今開幕。壯闊台灣聯盟理事長吳怡農表示，從平時就開始著手共通的訓練，在面臨大型災難時，才能發揮互信、互助，並提供每一位公民能盡到的力量。「今天換作我們擔任軍警消的後盾」。

吳怡農指出，今天的培訓也協請美方的教官來做專業技能指導。未來壯闊台灣聯盟、消防署以及美國精神（Spirit of America）將持續合作舉辦專業人員培訓，以及推廣民眾學習緊急救護的訓練。

吳怡農表示，軍警消的學長姐們平時維護大家的安全，許多人更參與《後盾計畫》帶著民眾一起學習，讓每個人都有能力做好準備、照顧自己以及家人。如果災難來臨，必須站在一起，肩並肩站在同一線努力。

吳怡農說，很樂意看到公部門跟民間單位合作，促成這次的專業培訓、提供國際交流的機會。

消防署長蕭煥章致詞時表示，此次35位培訓指導員在受訓結束後，將擔任種子教官、將所學知識及技能推廣出去。他過去在台中擔任消防局長時，也注意到第一線消防人員在槍戰或衝突發生時，要執行救護工作，如果沒有TECC的概念，消防人員在執行上的壓力會很大，「現在要把TECC的核心精神，變成救護工作的基本能量。」並協助將TECC的課程內容傳授出去。

「戰術緊急傷患救護」是不同威脅環境下的傷患救護處置，讓警消人員與一般大眾在面對各種危害因子時，能安全地自救與互助，最大限度地降低與控制現場人員傷亡。