蔡英文總統今出席「112年國際護師節聯合慶祝大會」時表示，為了給護理人員更多支持，現在政府正在積極推動「住院整合照護試辦計畫」、「醫院三班護病比」，並持續提升護理人員權益，調漲公立醫療機構的護理夜班費及健保中「首日住院護理費」，希望一起努力推動各項政策，為護理人員打造更好的職場環境。

總統抵達後，首先觀賞「護理防疫影片」。隨後與護理師護士公會全國聯合會理事長紀淑靜、台灣護理學會理事長暨立法委員陳靜敏一同進行象徵「薪火相傳」的傳光儀式。

蔡總統致詞時表示，傳光儀式讓她非常感動，感謝護理人員這幾年來對民眾的照顧，一起度過難關。明天是「國際護師節」，很高興今天能和大家一起參加慶祝大會，也預祝全國護理人員「護師節快樂」。她要恭喜獲獎的傑出護理人員，感謝大家在不同崗位上，秉持對護理的專業、堅持以及照顧人民的心，一直守護著臺灣民眾的健康。

她提到，過去三年多來，面對疫情的挑戰，全國護理人員在醫療院所，承擔最辛苦的照護責任；在篩檢站，頂著大太陽做PCR，更有護理人員冒著風險，參與武漢包機任務。

她說，現在疫情等級已經降階，能夠邁向正常生活，所有的護理人員都是最大功臣。她要代表全體國人表達最高的感謝和敬意，「謝謝你們」。

她表示，為了給護理人員更多支持，現在政府有幾項重點政策正在積極推動當中。第一，推動「住院整合照護試辦計畫」。透過健保專款，由醫院安排護佐人員協助護理師，共同進行整合照護，減輕護理人員的負擔。這個計畫從去年10月底開始實施，護理人員、病患及家屬滿意度都超過85％，政府也會繼續辦理。

她指出，第二，推動「醫院三班護病比」。過去衛福部將「全日平均護病比」納入醫院評鑑、每月公開，並且連動到健保支付。這些措施都希望讓護病比可以明顯改善。現在正在收集更多實際資料，研議將「全日平均護病比」調整為「三班護病比」，並找出具體可行的措施，希望更能夠反映護病比的實際情況。去年，紀理事長告知，男性護理師的比例是4％。今年則進步到4.1％，要鼓勵男性多加入護理師行業。

總統提到，第三則是持續提升護理人員的權益。去年，行政院核定調漲公立醫療機構的護理夜班費，調漲幅度最高達到20％。另外，也將健保中「首日住院護理費」調高30％，並在健保醫院總額當中核定10億元來支付這個項目。這些努力不但能提升護理人員的權益，也能帶來良好的住院照護品質。

針對護理人力短缺及薪資等問題，總統表示，相信政府及立法部門會一起努力，推動各項政策，為護理人員打造更好的職場環境。

隨後，總統親頒「台灣傑出護理人員獎」—專業貢獻獎、服務奉獻獎以及「臺灣護理先驅－周美玉女士薪傳獎」，表彰得獎者提昇全民健康之具體貢獻。