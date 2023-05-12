近日義大利各地學校陸續出現學生在校園周遭搭起帳篷，抗議住房成本高漲。不料，這場搭帳篷的風潮卻引發口水戰，意外衍生出政治風暴。

「晚郵報」（Corriere Della Sera）10日報導，一名在米蘭就讀米蘭理工大學（Politecnico di Milano）環境工程的23歲學生拉梅拉（Ilaria Lamera）因付不出昂貴的租金，自5月2日起決定在校園草皮上搭帳篷，以抗議住房成本越來越高。

如今搭帳篷的風潮已蔓延到整個義大利，包括米蘭、羅馬、卡利亞里（Cagliari）、杜林、巴維亞（Pavia）到波隆那，各地區許多學生紛紛響應在校園周遭搭帳篷，以示抗議。

「晚郵報」11日報導，在義大利80%的人口居住在居民少於10萬人的城市，且超過一半以上的省份沒有大學，因此60%的義大利學生被迫遠離家鄉就學。但在房租高漲、通貨膨脹和交通成本高的時代，上大學如今已成為一種奢侈。

報導指出，米蘭平均房屋租金約700歐元（約新台幣2萬3000元）以上，且不包含其他帳單，羅馬平均價格則為500歐元（約新台1萬7000元）。

看似單純的學生在校園附近搭帳篷的抗議活動，儼然已演變成一個政治議題，並升高成為政府與反對派之間的衝突。尤其是義大利教育部長瓦萊塔拉（Giuseppe Valditara）的發言引來許多批評，一場政治口水戰一觸即發。

瓦萊塔拉說，高房租是中左翼城市的問題。反對黨與左翼市長回擊指出，政府取消國家租金基金才是問題所在。

在野黨、民主黨針對此問題開了第一槍，秘書長施萊恩（Elly Schlein）說：「政府犯了重大失誤」。他自己將與抗議高租金的學生站在同一邊，因為這已影響了學生學習的權利。

民主黨將繼續推動說服政府重新啟動被取消國家租金基金，認為當初取消3.3億歐元租金基金是個大錯。

然而，義大利教育部長瓦萊塔拉並不認同施萊恩觀點，他指責左翼城市不啟動青年政策才是原因所在，並認為高租金是中左翼城市的問題。

他說：「我認為昂貴的租金問題與中左翼統治的城市有關，那裡沒有啟動有利於年輕人和學生的政策」，並說，右翼政府拋出的「國家恢復和復原計劃」（PNRR）中，專門為用於學習的住房提供了9.6億歐元的資源，政府有責任採取行動。

不過，米蘭市長薩拉（Giuseppe Sala）回應說：「部長展示了自己的本質」。薩拉承認大學校區的學生住房不足，米蘭過高的房價，可供學生住宿的只有1萬3000個學生床位。但她表示：「現在米蘭正在制定一項偉大的計畫來解決問題，但需要幾年時間。我理解在現在這個階段，對尋找公寓的人來說很困難」。

佛羅倫斯佛市長納德拉（Dario Nardella）針對教育部長的發言，也不滿的回應說：「羞恥是無止境的」。並詢問教育部長他所屬政府在去年12月投票取消國家租金基金時，他在哪裡？是他們將3.3億的國家租金基金歸零。

羅馬市長嘉提葉里（Roberto Gualtieri）去了羅馬大學聽取抗議學生意見，表示自己站在學生那一邊。他說：「公共房屋問題在羅馬存在已久，多年來人們一直認為必須處理市政資產，現今公共房屋很少，但我們已經扭轉趨勢，並開始購買房屋」。（編輯：高照芬）