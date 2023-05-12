外交部社群臉書昨天遭到不明網友在留言區大量洗版，宣稱「必需將吳釗燮全家老小全部滅門殆盡」，外交部昨(11日)以向警方報案。未料下午外交部官網部長信箱，昨天下午又收到恐嚇吳釗燮內容雷同的信件，目前也將資料送交警方處理。

昨天外交部臉書分享部長吳釗燮「法國國家電視台」紀錄片導演Wandrille Lanos專訪圖文，卻有網友在留言區大量洗版，留下「必需將吳釗燮全家老小全部滅門殆盡」等內容。對此，外交部立刻在上午向警局報案，並將相關資料送交警方調查，也同步加強外交部與吳釗燮的維安。

外交部強烈譴責表示，我國是自由、民主、法治國家，外交部所設的社群網路平台為民眾交流意見的管道，樂見各界人士自由表達意見，但對於威脅人身安全、恐嚇、散布不實言論及危及國家安全和干擾社會秩序的惡意言論，外交部予以嚴正譴責，且絕不寬貸。未料下午又在官網收到雷同信件。目前均已報案處理。