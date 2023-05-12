基隆監獄有一名受刑人「燕子」(化名) 因案多次入獄，其自幼由阿嬤帶大，由於自小對他照顧有加的叔叔罹患酒精性肝硬化末期，但親屬間遲遲無法有合適配對者，在立委蔡適應從中協助下，該監特別戒護他去醫院檢查並配對成功。而燕子也決定捐出一半的肝救叔叔。後燕子得知叔叔已清醒後，哽咽表示「不會再進來了」，要重新做人。

法務部矯正署基隆監獄12日表示，為了搭起與家屬間的橋樑，於5月12日的母親節前夕辦理各項懇親活動，但其中有一位特別的收容人「燕子」，因故必須要在病房內懇親，背後有著一段感人的故事。

基隆監獄表示，該監有一位受刑人「燕子」被判刑2年6個月最近剛入監，從小是阿嬤帶大，而自幼對他照顧有加的叔叔，因罹患酒精性肝硬化末期惡化陷入昏迷，急需換肝手術，狀況十分危急。

然而找遍了親屬間，都無法有適合移植的人，家人想到入獄的燕子有可能是最後希望，便請託立委蔡適應協助，後由監獄特別戒護燕子去醫院門診檢查，沒想到竟真的配對成功。燕子得知叔叔病情後，也立刻答應捐肝給叔叔，本月7日至醫院順利完成換肝手術。而後已昏迷叔叔目前恢復意識，逐步好轉中，但還在加護病房觀察。

然而，因他仍在醫院接受治療，無法參與懇親活動，為了完成燕子與家人團聚的願望，基監特別讓他哥哥進入戒護病房探視。燕子表示，得知叔叔好轉中內心十分高興，沒想到自己可以這樣救活一個人，讓他可以報恩。他也哽咽說道「不會再進來了」，出獄之後一定會重新做人，不讓家人擔心。

典獄長張龍泉表示，協助收容人順利復歸，強化家庭支持是法務部矯正署長期以來不斷努力推動的重要政策。收容人在監服刑期間，如果收容人家屬因病需要救助的，監獄也會竭盡所能幫助，並使收容人放心，重新復歸出發。