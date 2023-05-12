瓦斯行員工在搬運瓦斯時提把突然斷裂，瓦斯滾落室內後不斷噴發氣體，瞬間引發氣爆，地面冒出熊熊烈火，員工當場全身著火。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

桃園蘆竹一間餐廳5日發生瓦斯行員工在搬運瓦斯時提把突然斷裂，瓦斯滾落室內後不斷洩出氣體，瞬間引發氣爆，餐廳被熊熊烈火覆蓋，瓦斯行員工當場全身著火，送醫後60%燒傷仍在治療，餐廳內2名男子也有輕微燒傷；驚悚過程全被監視器拍下，瓦斯行解釋鋼瓶在4日已作檢驗，不清楚提把斷裂原因。

臉書「爆廢公社二館」曝光驚悚事發過程，該名瓦斯行陳姓員工在餐廳門口準備把瓦斯抬進去時，突然瓦斯的提把斷裂，鋼瓶應聲滾落至餐廳內，開始噴發大量瓦斯，畫面中可見餐廳地板全是冒出白色瓦斯氣體，陳男隨緊急是圖關起瓦斯，但仍不幸引發氣爆，瞬間冒出大火。

瓦斯行陳姓員工當下全身著火，與2名餐廳員工紛紛衝出來，陳男全身60%燒傷，目前仍住院治療，另名員工則是20%燒傷；氣爆瞬間因為餐廳正在備餐煮料，才引發火勢，氣爆瞬間還把餐廳的玻璃全部震碎，瓦斯行表示，鋼瓶在本月4日才作檢驗，沒想到隔天就發生意外，詳細原因待釐清。

瓦斯行員工在搬運瓦斯時提把突然斷裂，瓦斯滾落室內後不斷噴發氣體，瞬間引發氣爆，地面冒出熊熊烈火，員工當場全身著火。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）