高雄30歲越南籍配偶阿香（化名）近年結婚來台，不料婚後不久，51歲母親遭診斷甲狀腺癌第3期，在越南當地就醫但術後恢復不佳，阿香將母親接來台看病，後來在台灣醫療環境下，母親逐漸康復，但因治療、疫情之下延誤返越日期，只能過著躲躲藏藏的日子，當阿香聽聞移民署推出自行到案專案，趕在母親節前與丈夫帶著母親投案，並表示這是「最棒母親節禮物」，希望母親返回越南能安心生活。

據悉，阿香因緣際會與在餐廳擔任廚師的陳姓男子相識，2018年從越南來台結婚，育有2子。原本阿香過著幸福美滿的家庭生活，不料她母親突如其來遭診斷為甲狀腺癌第3期，雖有在當地醫院開刀治療，但因為醫療水準不佳，阿香母親直到術後滿1周仍無法講話，阿香得知母親罹患重病心情低落，陳男不捨之下，貸款數十萬元，出機票錢讓阿香母親來台同住，接受治療並專心養病。

2020年9月阿香母親搭機來台接受治療，經高雄某醫院開刀治療之下，動刀完當天就能夠說話，3天就能出院，術後身體恢復迅速，讓身心折磨地阿香母親重燃活下去的希望，展現出抗癌的意志，積極接受化療。

而阿香母親就醫衍生龐大的醫療費，光是陳男貸款就快花光，於是阿香萌生開店的想法，用積蓄經營越式雜貨店，藉此賺取生活費供家庭、母親醫藥費開銷，直到2022年病情穩定，只要每半年定期回診即可，但此時因看病、疫情影響之下，阿香母親簽證已逾期2年，阿香母親深怕被查獲，故只能過著躲躲藏藏的日子。

阿香、母親相擁抱，阿香哽咽表示，這是送「最棒母親節禮物」。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

直到近期阿香從同鄉的移工中，聽聞移民署推出「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，免收容、裁處最低2000元罰鍰，還能因免除入境管制，母親能定期返台就醫，令她非常高興，於是與陳男及2個小孩，在上周末提前慶祝母親節，隨後8日前往移民署高雄市專勤隊投案。

專勤隊員也依專案程序，開罰2000元罰緩，阿香見母親重獲自由，也不禁喜極而泣，擁抱著母親表示送妳「最棒母親節禮物」，並稱老家還有兄弟姐妹等著母親回家，並叮嚀母親回家後要好好養病；據悉，阿香母親已搭機回越南，離境前不忘感謝台灣政府，讓自己有活下去的希望。