短暫陣雨過後，彰化鹿港天后宮廟內又出現淹水狀況。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

大雷雨來襲，彰化市下午雷聲大作，民眾拍下超大閃電從天直劈而下的畫面，驚呼「雷神降臨！」在一陣短暫大雨過後，鹿港天后宮出現廟內淹水狀況，廟方擔心表示，近來幾乎只要下雨就淹水，20年來沒遇過這種狀況，他們擔心可能是排水受堵才會遇雨即淹，希望相關單位協助改善。

轟！轟！轟！下午2點左右彰化市雷聲大作，有民眾探頭查看，赫見筆直閃電從天直劈而下，在用手機拍攝的同時，也被雷擊閃電震撼的雙手直發抖，並驚嘆大自然的驚人威力。

強降雨也在彰化數處造成短暫淹水狀況，其中近來傳出淹水災情的鹿港天后宮，下午又出現廟外沒淹廟內淹水的狀況，廟內俗稱丹墀的廟埕積水達第二層台階，讓廟方及香客擔憂不己。

鹿港天后宮總幹事劉家汶指出，最近這幾個月只要下了雨，不曉得為什麼天后宮內的廟埕就會淹大水，這是以前都沒遇過的狀況，今年的狀況讓他們很擔心，像今天下午才下了一小陣子雨，廟內廟埕就又淹水了。

廟方為儘速排除積水，已加裝大型抽水馬達，因一台抽水馬達來不及抽水，廟方在積水區域四個角落都有加裝抽水馬達。

劉家汶說，今天淹到第二個台階上來，廟方及香客都很擔憂，他們也很納悶，不曉得為什麼水會排不出去，她到天后宮這麼久，都沒遇過，她到天后宮已20年，之前才遇過一次淹水，那次雨下超大，今年已遇到好幾次了，幾乎每個星期都會淹，真的很擔心、很擔心。